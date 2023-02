Turchia-Siria: quasi 26mila i morti per il duplice sisma, proseguono operazioni di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale ha raggiunto quasi i 26mila morti, mentre proseguono le operazioni delle squadre di soccorso da oltre cinque giorni. In particolare, secondo quanto riferito dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), nei territori turchi 20.665persone hanno perso la vita e oltre 63mila sono rimaste ferite. L’Autorità turca ha inoltre spiegato che a partire dalle violente scosse del 6 febbraio si sono verificate nell’area 1.891 scosse di assestamento. Parallelamente, in Siria il bilancio delle vittime registrate finora ammonta a 5.189, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, secondo il quale il bilancio è destinato a superare le 7mila vittime nella sola Siria. I cosiddetti “caschi bianchi”, l’organizzazione di protezione civile che opera nelle zone terremotate non controllate dal regime di Damasco, hanno dichiarato ieri che non ci sono indicazioni che vi siano sopravvissuti sotto le macerie e hanno annunciato il completamento delle operazioni di ricerca e soccorso e il passaggio alla fase di ricerca e recupero.(Res)