Azerbaigian-Italia: ministro Urso domani a Baku, prevista firma di un contratto per Ansaldo Energia

24 luglio 2021

- Inizia domani la missione in Azerbaigian del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dove incontrerà il presidente della Repubblica azerbaigiano Ilham Aliyev e i ministri dell’Energia, Parviz Shahbazov, degli Esteri, Jeyhun Bayramov e dell’Economia, Mikail Jabbarov. L’Azerbaigian e l’Italia hanno rapporti eccellenti, fondati su una Dichiarazione sul partenariato strategico multidimensionale del 2020, e Baku riveste un ruolo strategico per l’Italia quale fornitore energetico, non solo per le forniture di petrolio, in cui mantiene un ruolo di rilievo, ma con il Tap anche per le forniture di gas. I rapporti economici e commerciali tra i due Paesi stanno attraversando una fase di espansione. Nel 2022 l’Italia, assorbendo il 50 per cento circa del totale delle esportazioni azerbaigiane, ha confermato la sua posizione di primo cliente del Paese, mentre sul fronte delle forniture, con una quota del 2,3 per cento, è stata il nono fornitore dell’Azerbaigian. Ci sono molti spazi di miglioramento per bilanciare il nostro enorme disavanzo commerciale, puntando sulle eccellenze industriali del nostro Paese e sul Made in Italy. Proprio durante la missione a Baku si svolgerà la firma da parte di Ansaldo Energia e Azerenenerji di un importante contratto. “Mi auguro - afferma il ministro Urso alla partenza - che la missione possa servire a consolidare un rapporto strategico tra i nostri due Paesi. La firma tra Ansaldo e Azerenenerji spero sia solo la prima di una lunga serie di partnership per il Sistema Italia affinché così si consolidi sempre più il valore strategico delle nostre relazioni. Sono convinto - continua Urso - che grazie alla sua posizione geografica tra il Mar Caspio e i Paesi dell’Asia centrale, ricchi di energia e di materie prime, l’Azerbaigian possa diventare sempre più il ponte verso il nostro Paese, l’Europa e il Mediterraneo, confermando così il ruolo dell’Italia di hub energetico d'Europa”.(Com)