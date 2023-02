Business news: Spagna, EiDF ottiene autorizzazione ambientale per parco fotovoltaico da 50 MW a Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola EiDF ha ottenuto la dichiarazione di impatto ambientale (Eis) favorevole per il suo progetto solare da 50 (50 MW) a Leon, in Castiglia e Leon. Lo riferisce il sito specializzato "Energias Renovables". Il progetto comprende l'installazione di un impianto solare fotovoltaico, tutte le strutture e le apparecchiature di interconnessione, nonché l'infrastruttura per l'evacuazione dell'energia generata che sarà collegata tramite una linea aerea con l'infrastruttura comune condivisa con altri sviluppatori. Attualmente EiDF ha un portafoglio di generazione potenziale di 2,4 gigawatt (GW) con progetti di nicchia distribuiti in tutta la Spagna. (Spm)