Business news: Portogallo, Acciona somministrerà a Violas energia totalmente rinnovabile per 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acciona Energia e Violas, uno dei principali gruppi imprenditoriali portoghesi con investimenti in diverse aree di business, hanno firmato un accordo per la fornitura di energia rinnovabile per i prossimi dieci anni in Portogallo. In base al contratto, Acciona somministrerà oltre 55 mila MWh/anno di energia elettrica rinnovabile alle filiali del gruppo, tra cui Solverde, Clip e Cotesi. Questo eviterà l'emissione di oltre 10 mila tonnellate di CO2 all'anno, il che equivale a piantare 18 mila alberi o a rimuovere 4 mila veicoli dalle strade. Oltre alla commercializzazione di energia pulita, Acciona possiede 166 MW di impianti di generazione rinnovabile in Portogallo, tra cui eolici e solari. Il nuovo contratto con il gruppo Violas si aggiunge agli accordi con altri importanti clienti nel Paese lusitano come Fnac, Makro, Nh Hotels, Siemens e Vidrala. (Spm)