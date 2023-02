Business news: Slovacchia, ministero Finanze prevede crescita economica all’1,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica in Slovacchia nel 2023 sarà pari all’1,3 per cento. E’ quanto postula il ministero delle Finanze di Bratislava, che ha rivisto al rialzo le sue previsioni. Lo scorso autunno, infatti, prevedeva una crescita dello 0,6 per cento. Il dicastero ha migliorato anche la previsione relativa all’inflazione annua, ridotta dal 13,5 al 9,8 per cento per l’anno in corso. Nel 2022 il Prodotto interno lordo (Pil) slovacco è cresciuto dell’1,7 per cento, mentre l’inflazione annua è stata pari al 12,8 per cento. (Vap)