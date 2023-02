Business news: norvegese Equinor registra utile netto record di 28,7 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico norvegese Equinor ha pubblicato dei risultati record per il 2022. L'utile netto è più che triplicato lo scorso anno raggiungendo i 28,7 miliardi di dollari, sostenuto in particolare dall'aumento dei prezzi del gas che hanno ampiamente compensato un leggero calo della produzione, pari al 2 per cento, circa 2,04 milioni di barili equivalenti al giorno. Equinor, come diverse altre società energetiche, ha beneficiato dell’aumento dei prezzi provocato anche dalla guerra in Ucraina. I tagli nelle forniture di gas russo all'Europa hanno spinto i prezzi a livelli record lo scorso anno e hanno reso la Norvegia, e di conseguenza Equinor, il più grande fornitore di gas del continente. (Sts)