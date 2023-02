Business news: Societe Generale, nel 2022 utile netto di 2,02 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca francese Societe Generale ha registrato un utile netto di 2,02 miliardi di euro nel 2022. È quanto si legge in un comunicato. Lo scorso anno "segna una tappa decisiva per il gruppo", ha affermato nella nota il direttore generale, Frederic Oudea. Il gruppo prevede per i suoi azionisti un dividendo da 170 euro ad azione per l'esercizio 2022, insieme a un programma di riacquisto di azioni di circa 440 milioni di euro, l'equivalente di circa 0,55 centesimi a titolo. (Frp)