Sardegna: Job day 2023, prossimo appuntamento il prossimo 14 febbraio a Olbia

- Prosegue martedì 14 febbraio all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia il tour del Job Day Sardegna 2023, l’evento organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il Job Day arriverà in Gallura dopo l’appuntamento inaugurale di Sassari, che ha visto una grandissima partecipazione: tremilacinquecento iscrizioni online, seimilacinquecento prenotazioni ai colloqui, in cui ogni persona si poteva candidare anche per più posizioni, sessanta aziende presenti che cercavano duemiladuecento lavoratori e oltre mille studenti delle scuole superiori che hanno preso parte a convegni e laboratori. (segue) (Rsc)