Università: "Il perché di una scelta", iniziativa Mur per Giornata internazionale donne e ragazze nella scienza

- "La scienza è un modo per conoscere le cose, per vincere le proprie paure". "Mi affascina scrutare materiali nel profondo". "Ho studiato fisica per capire il mondo e la racconto per provare a migliorarlo". "La scienza descrive un mondo senza confini e mi piace l’idea di continuare a stupirmi proprio come facevo da bambina". "Credo nella ricerca". "Contribuiamo al progresso". Senso della scoperta, emozione, ma anche volontà di assecondare una vocazione. Sono alcuni dei messaggi lanciati da 20 ricercatrici in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza raccolti in un video realizzato dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) con la collaborazione degli Enti di ricerca italiani: Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (Asi); Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea); Istituto nazionale di astrofisica (Inaf); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire); Istituto nazionale di ricerca metrologica (InRim); Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs). Lo spiega una nota del Mur. (segue) (Com)