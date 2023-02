Università: "Il perché di una scelta", iniziativa Mur per Giornata internazionale donne e ragazze nella scienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 20 ricercatrici hanno voluto dare un incoraggiamento a tutte le giovani donne perché seguano le proprie passioni e inclinazioni. Un momento di riflessione personale che è anche uno stimolo per l’intera comunità nel perseguire obiettivi di parità di genere in termini di opportunità educative, di formazione e di carriere scientifiche. La Giornata è indetta dall’Unesco con l’obiettivo di riconoscere il ruolo determinante che le donne svolgono nelle discipline Stem, le discipline tecnico-scientifiche. E questo per contrastare il divario di genere che caratterizza ancora la presenza femminile anche in questo ambiti. Per vedere il video:https://www.instagram.com/reel/Cog342iji2A/?igshid=MDJmNzVkMjY=https://twitter.com/mur_gov_/status/1624313460421951490?s=48&t=qQYjx08GSfhmVCQ2toXyXg (Com)