San Valentino: Coldiretti, fiori per 2,5 miliardi di euro

- Nonostante il maltempo ed il caro-energia i fiori italiani non mancheranno per San Valentino che è tradizionalmente tra i momenti più importanti del settore florovivastico nazionale che vale 2,5 miliardi di euro e garantisce 200 mila posti con 30 mila ettari di territorio coltivati. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione del primo week end dell'anno dedicato agli acquisti floreali per la festa degli innamorati con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutto il Paese, dove sfilano i bouquet italiani, dalle rose ai ranuncoli, dai tulipani ai gigli, dai garofani alle gerbere. Una grande varietà d'offerta garantita dai florovivaisti italiani - ricorda Coldiretti in una nota - nonostante le difficoltà climatiche e, soprattutto, l'esplosione dei costi di produzione, più che raddoppiati a causa dei rincari dell'energia che colpiscono l'intera filiera, dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta delle confezioni fino al gasolio per il riscaldamento delle serre con il calo delle temperature. (segue) (Com)