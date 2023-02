San Valentino: Coldiretti, fiori per 2,5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omaggio floreale resiste e si conferma simbolo di San Valentino con la tendenza a diversificare puntando oltre alle rose su primule, bulbose azalee e orchidee, meglio se italiane. I fiori vincono perché - continua la Coldiretti - permettono di esprimere, con classe, fantasia e prezzi ragionevoli, i propri sentimenti senza intaccare sensibilmente il proprio bilancio, e sono più graditi dei cioccolatini che rischiano di compromettere il duro "lavoro" di queste settimane per tornare in forma dopo le festività natalizie. "I fiori sono un messaggio di pace, amore e bellezza. Non calpestarli", è stato scritto dai giovani florovivaisti della Coldiretti nel biglietto che ha accompagnato il mazzo di fiori donato al cantante Blanco dopo la plateale sfuriata al festival di Sanremo durante la quale ha distrutto l'allestimento di fiori sul palco dell'Ariston. I fiori italiani peraltro - precisa la Coldiretti - sono senza dubbio i più profumati, non solo perché non devono affrontare lunghi tempi di viaggio che fanno arrivare quelli stranieri meno freschi alla meta, ma anche perché molti produttori nazionali sono impegnati a selezionare varietà che presentano aromi più intensi e caratteristici. (segue) (Com)