Business news: Spagna, nel 2022 produzione industriale cresce del 2,4 per cento

- Nel 2022, l'indice generale di produzione industriale (Ipi) in Spagna è aumentato in media del 2,4 per cento nel 2022. Questo dato si inserisce nella dinamica di due anni consecutivi di crescita dopo il rimbalzo del 7,1 per cento registrato nel 2021, a seguito del crollo del 9,2 per cento subito nel 2020 per la pandemia del coronavirus. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Tutti i settori hanno aumentato la loro produzione, ad eccezione dei beni intermedi, che sono diminuiti dell'1,9 per cento. Gli aumenti più significativi hanno riguardato i beni strumentali (+5,8 per cento) e l'energia (+4,1 per cento), seguiti dai beni di consumo non durevoli (+3,5 per cento) e durevoli (+2,7 per cento). (Spm)