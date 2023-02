Business news: Siemens Energy, perdite aumentate a 598 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite del gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy sono aumentate nel primo trimestre dell'anno di esercizio 2022-2023 dal 246 a 598 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la controllata per l'energia eolica Siemens Gamesa si conferma la responsabile del passivo. Tuttavia, l'amministratore delegato del conglomerato, Christian Bruch, vede ancora “un raggio di speranza”. L'Ad ha dichiarato: “La crescita della nostra acquisizione di ordini dimostra che abbiamo il portafoglio giusto per beneficiare della transizione energetica”. Gli ordini sono , infatti, aumentati di circa il 50 per cento a 12,7 miliardi di euro. A loro volta, le vendite hanno sperimentato un incremento del 16 per cento sette miliardi di euro. Ora, Siemens Energy confida nella legge per la riduzione dell'inflazione in vigore negli Stati Uniti (Ira). Il provvedimento dispone sussidi di tre dollari per chilogrammo di idrogeno, che potrebbero sbloccare diversi progetti finora non redditizi. Come nota “Handelsblatt”, Siemens Energy sviluppa, tra l'altro, elettrolizzatori per la produzione di idrogeno. Inoltre, l'Ira accelererà notevolmente l'espansione degli impianti eolici in mare negli Usa, settore in cui il gruppo tedesco è leader mondiale. Secondo Bruch, a seguito dello sviluppo delle energie rinnovabili, gli Stati Uniti dovrebbero investire nell'ampliamento delle reti. (Geb)