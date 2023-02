Business news: Nord Macedonia, Ird Engineering si aggiudica supervisione lavori di costruzione Corridoio VIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di consulenza italiana Ird Engineering ha firmato il contratto per la supervisione dei lavori di costruzione e per la consulenza legale riguardanti le sezioni del Corridoio VIII e la Bretella X-D in Macedonia del Nord, a seguito di una gara d’appalto vinta di recente. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. La società è stata scelta in quanto considerata l’impresa con la migliore offerta in termini di rapporto qualità-prezzo, nonché per esser stata l’unica a presentare un’offerta perfettamente confacente dal punto di vista tecnico. La supervisione (il cui contratto ha un valore di 22,4 milioni di euro) interessa le tratte autostradali Gostivar-Kichevo, Tetovo-Gostivar, Trebenishte-Struga-Kfasan (Corridoio VIII), nonché Prilep-Bitola (Bretella X-D), assegnate al consorzio turco-americano Bechtel-Enka, per un totale di 131,8 chilometri. Per la realizzazione delle tratte del Corridoio VIII nel territorio della Macedonia del Nord, il bilancio del ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha stanziato 244 milioni di euro, su un bilancio totale per il 2023 di 324 milioni di euro. Ird Engineering è stata fondata nel 2000 con l’obiettivo di fornire servizi di ingegneria durante gli sforzi di ricostruzione dopo i conflitti nei Balcani occidentali, e nel corso degli anni ha ampliato la sua presenza anche nell’Europa nordorientale, nel Caucaso e nell’Asia centrale. Oggi opera in più di 25 Paesi e ha realizzato più di mille progetti, per un valore di costruzione totale di circa 35 miliardi di euro. (Seb)