© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Francia dovrebbe crescere dello 0,2 per cento nel primo e nel secondo trimestre del 2023. E' quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), che ha rivisto al rialzo le precedenti proiezioni in cui si annunciava una crescita dello 0,1 e dello 0,3 per cento. (Frp)