Business news: TotalEnergies nel 2022 utile netto a 20,5 miliardi di euro (+28 per cento)

- TotalEnergies ha registrato un utile netto di 20,5 miliardi di dollari nel 2022, il 28 per cento in più rispetto all'anno precedente. È quanto si legge in un comunicato. Per il gruppo francese si tratta del risultato più importante registrato nella sua storia. L'aumento è ascrivibile soprattutto agli aumenti del gas e del petrolio. TotalEnergies ha previsto un dividendo di 3,81 euro ad azione per il 2022, di cui un euro di dividendo eccezionale già versato nel dicembre 2022. (Frp)