Business news: Istituto commercio estero spagnolo, più di 70 aziende nazionali operano in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 73 le imprese spagnole presenti in Turchia che potrebbero avere ripercussioni per il grave terremoto che ha provocato oltre 11 mila morti. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto si indica negli ultimi dati dell'Istituto spagnolo per il commercio estero (Icex). Il settore industriale e delle telecomunicazioni spagnolo ha numerose partecipazioni in Turchia, con aziende come Siemens, Indra e Navantia, così come società legate all'industria automobilistica, come Gestamp, Ficosa e Blumaq. Tra le società di servizi con filiali in Turchia, spiccano il settore tessile (El Corte Inglés, Inditex, Mayoral e Mango), le banche Bbva, Sabadell e La Caixa e la società alberghiera Barceló Hotel Group. Sempre secondo i dati dell'Icex, nel 2021 le esportazioni spagnole verso la Turchia hanno sfiorato i 5,5 miliardi di euro. (Spm)