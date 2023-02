© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Russia nel dicembre 2022 è rimasto al 3,7 per cento per il secondo mese consecutivo. Lo ha reso noto in un comunicato l'Agenzia federale per le statistiche (Rosstat). "Nel dicembre del 2022, 2,8 milioni di persone di età pari o superiore a 15 anni sono state classificate come disoccupate", si legge nella nota. (Rum)