Usa-Brasile: Biden a Lula, nostre istituzioni messe alla prova ma democrazia ha prevalso

- Le democrazie di Stati Uniti e Brasile sono state messe alla prova negli ultimi anni. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, prima di un bilaterale con l’omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, alla Casa Bianca. Facendo riferimento all’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021 e alle rivolte del mese scorso in Brasile, Biden ha detto che “in ogni caso, la democrazia ha prevalso: i nostri Paesi condannano la violenza a fini politici in qualsiasi forma, e continueranno a lavorare insieme per promuovere i principi democratici a livello globale”. (Was)