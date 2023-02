Business news: TotalEnergies ottiene due permessi in Danimarca per potenziale stoccaggio CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese TotalEnergies ha ottenuto due permessi in Danimarca per effettuare delle esplorazioni nei fondali del Mare del Nord volte al potenziale stoccaggio di CO2. È quanto si legge in un comunicato. L'obiettivo è quello di riuscire a catturare e sequestrare cinque milioni di tonnellate di CO2 all'anno entro il 2030. Le concessioni ottenute da TotalEnergies coprono una superficie di duemila metri quadrati e si trovano a circa 250 chilometri dalla costa danese. (Frp)