Business news: Bnp Paribas, nel 2022 utile netto a 10,2 miliardi di euro

- Nel 2022 Bnp Paribas ha registrato un utile netto a 10,2 miliardi di euro, il 7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto il gruppo bancario francese. Tutti i poli di attività hanno registrato dei ricavi in aumento: il 15 per cento in più per quello dedicato alle imprese e alle grandi istituzioni, il 9,3 per cento in più le banche commerciali e i mestieri specializzati e il 3 per cento in più quello dedicato al finanziamento e all'investimento. "Forte di questi risultati che confermano la pertinenza del nostro piano strategico 2025, e fiduciosi nella capacità del gruppo a perseguire la sua crescita disciplinata e duratura, il gruppo ha rivisto i suoi obiettivi al rialzo", ha affermato Jean-Laurent Bonnafé, direttore generale di Bnp Paribas. (Frp)