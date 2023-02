Business news: Spagna, EdP installerà oltre 400 punti di ricarica per veicoli elettrici in 40 negozi Decathlon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica EdP e Decathlon hanno concordato l'installazione di oltre 400 punti di ricarica per veicoli elettrici in Spagna, distribuiti in 39 negozi della società di articoli sportivi. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", i caricabatterie che saranno installati nei negozi Decathlon avranno diverse potenze: semi-veloci da 22 kilowatt, veloci da 50 kilowatt e ultra-veloci da 150 kilowatt. I punti di ricarica saranno dotati di tecnologia contactless per il pagamento con carta bancaria o telefono cellulare e con la carta di mobilità "Move on", sviluppata da EdP. (Spm)