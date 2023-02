Business news: dati preliminari Volkswagen, risultato operativo 2022 aumentato a 22,5 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato operativo del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen,, prima degli effetti speciali, è aumento dai 20 miliardi di euro del 2021 ai 22,5 del 2022. È quanto si apprende dai dati preliminari pubblicati dall'azienda. Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'azienda è riuscita a migliorare i profitti nello scorso anno nonostante la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e la crisi dell'energia. Tuttavia, rimangono “evidenti” le conseguenze delle strozzature negli approvvigionamenti di materie prime e dei “problemi che persistono in alcune filiere”. Tali criticità hanno bloccato “ingenti fondi” nelle scorte del gruppo o nei materiali operativi. A ogni modo, il rendimento atteso di Volkswagen è coerente con le aspettative. L'indicatore dovrebbe salire all'8,1 per cento dall'8 per cento del 2021. La società non ha ancora annunciato il profitto, che dovrebbe presentare il 14 marzo. Intanto, il fatturato ha registrato un incremento da 250,2 a 279 miliardi di euro. Tra le ragioni di tale crescita vi sono prezzi medi più elevati per i veicoli consegnati, poiché il numero delle vendite totali è diminuito notevolmente. Per Volkswagen come per diverse altre aziende automobilistiche, la carenza nell'offerta di microchip e altri dispositivi elettronici ha portato al rallentamento della produzione e a lunghi tempi di attesa per i clienti. Nel 2022, le consegne del gruppo sono diminuite del 7 per cento su base annua, con le vendite dei veicoli scese a 8,26 milioni dagli 8,88 del 2021. Nello scorso anno, l'unica regione in crescita è stata l'Asia-Pacifico, se si esclude la Cina, primo mercato di esportazione di Volkswagen, dove le consegne hanno subito una contrazione del 3,6 per cento a causa dei blocchi attuati nel Paese per il contenimento della pandemia di Covid-19. (Geb)