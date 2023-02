Business news: Polonia, Pil cresciuto del 2,1 per cento nel quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Polonia è cresciuto del 2,1 per cento nel quarto trimestre del 2022. Lo ha riferito il ministero delle Finanze di Varsavia. “Stimiamo che i consumi delle famiglie nel quarto trimestre siano stati all’incirca l’1,7 per cento inferiori rispetto all’anno prima e gli investimenti siano stati del 5,2 per cento superiori”, si legge nell’analisi del dicastero. Secondo quanto ha comunicato in precedenza l’Ufficio centrale di statistica (Gus), nel 2022 l’economia polacca è cresciuta del 4,9 per cento anno su anno. (Vap)