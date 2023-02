Iran: rilasciata la ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane avrebbero rilasciato la ricercatrice franco-iraniana, Fariba Adelkhah, che era stata in Iran nel giugno 2019 e condannata a cinque anni di carcere per aver minato la sicurezza nazionale. Lo riferiscono i media internazionali, citando alcuni familiari della donna. Al momento non vi sono informazioni ufficiali da parte delle autorità di Teheran sul rilascio della donna. Se confermato, il rilascio della ricercatrice giunge dopo che ieri le autorità hanno disposto la liberazione di diverse attiviste e giornaliste di spicco dalla prigione Evin di Teheran. I media con sede al di fuori dell'Iran, tra cui “Iran International”, hanno affermato che un totale di sette donne sono state rilasciate, mentre l'Iran continua a reprimere l’ondata di protesta iniziata lo scorso 16 settembre a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta mentre si trovava in custodia della polizia morale iraniana. Le attiviste rilasciate figurano Saba Kord Afshari, detenuta dal 2019 dopo aver condotto una campagna contro l'hijab obbligatorio per le donne, e l'importante fotografa Alieh Motalebzadeh.(Res)