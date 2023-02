Ucraina: fermata una delle unità centrale nucleare di Khmelnytskyi a causa di un attacco missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle unità della centrale nucleare di Khmelnytskyi, nell’Ucraina nordoccidentale, è stata fermata a seguito di un attacco missilistico lanciato dalla Russia. Lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina “Unian”. Inoltre, due centrali nucleari su tre hanno ridotto la produzione di elettricità come misura precauzionale a causa dei bombardamenti russi. Come riportato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), il regolatore ucraino ha informato l'organizzazione che due delle tre centrali nucleari ucraine in funzione - Rivne e South Ukraine - hanno ridotto la produzione di elettricità come misura precauzionale a causa del nuovo bombardamento delle infrastrutture energetiche del Paese. “L'instabilità della rete elettrica causata dai bombardamenti ha portato anche alla fermata di una delle unità di potenza della centrale nucleare di Khmelnytskyi. Tali eventi sono stati confermati dalle missioni di supporto e assistenza dell'Aiea presenti presso la centrale, che hanno anche confermato che tutti i sistemi di sicurezza nucleare presso l’impianto di Khmelnytskyi stanno funzionando correttamente", afferma la nota.(Kiu)