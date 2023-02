Brasile-Usa: Lula denuncia rischi legati a "estrema destra organizzata globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha denunciato i rischi legati all'emergere di una "estrema destra organizzata globale". "Se non stiamo attenti, dall'estrema destra organizzata globale nasceranno atteggiamenti nazisti", ha detto il capo dello Stato brasiliano nel corso di un'intervista alla "Cnn" in occasione della sua visita di stato negli Stati Uniti. Sebbene Lula si sia detto convinto che nel suo Paese, dopo gli attacchi alle istituzioni dell'8 gennaio "prevarrà la democrazia", il presidente ha messo in guardia in merito alla presenza di partiti e organizzazioni di estrema destra in diversi Paesi del mondo come Spagna, Francia, Ungheria o Germania. Approfittando della sua visita negli Stati Uniti, Lula ha commentato le grandi analogie tra gli attentati al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021 e quelli della spianata dei ministeri di Brasilia dell'8 gennaio di quest'anno, sottolineando il legame tra gli ex presidenti di Brasile, Jair Bolsonaro, e Stati Uniti, Donald Trump, definendo Bolsonaro come un "fedele imitatore di Trump". (Brb)