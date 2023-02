Business news: Renault e Nissan confermano riequilibrio delle rispettive partecipazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault e Nissan hanno confermato in un comunicato il "riequilibrio" delle rispettive partecipazioni nelle rispettive aziende. È quanto si legge in un comunicato. In base agli accordi, i due costruttori automobilistici, uniti in un'alleanza che comprende anche Mitsubishi, deterranno una "partecipazione incrociata del 15 per cento con un obbligo di conservazione e un obbligo di massimale delle loro partecipazioni", si legge nella nota. (Frp)