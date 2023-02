Business news: Repubblica Ceca, produzione industriale cresce dell’1,7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Repubblica Ceca nel 2022 è cresciuta dell’1,7 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Questo significa che la produzione industriale del Paese centroeuropeo ha raggiunto i livelli pre-Covid, assistita soprattutto dalla crescita della produzione automobilistica (+11,7 per cento annuo). La produzione del settore delle costruzioni è aumentata dell’1,9 per cento. (Vap)