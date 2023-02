Business news: Spagna, Goldman Sachs lancia Verdalia Bioenergy per investire oltre 1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'investimento statunitense Goldman Sachs ha annunciato il lancio di Verdalia Bioenergy, una nuova area di business con la quale intende investire oltre 1 miliardo di euro nel biometano con la Spagna come primo mercato per poi espandersi in tutta Europea nei prossimi quattro anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", investirà sia in progetti in fase iniziale di sviluppo sia in attività operative di maggiori dimensioni. Verdalia Bioenergy ha già firmato il primo accordo per l'acquisto, soggetto ad approvazione normativa, di un portafoglio di progetti di biometano in fase di sviluppo in Spagna, con una capacità totale di 150 Gwh/anno. Goldman Sachs ha deciso di affidare le attività della nuova società a Fernando Bergasa, fino a novembre presidente della società di infrastrutture per il gas Redexis, e a Cristina Avila, ex direttorice generale delle stessa azienda (Spm)