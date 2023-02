Iraq: ministro Esteri, manteniamo canali con Usa mentre gestiamo rapporti con compagnie russe sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq mantiene aperti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti mentre il Paese gestisce i suoi rapporti finanziari con le compagnie petrolifere russe sanzionate. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, parlando ai giornalisti durante la sua visita a Washington. "Certo, stiamo seguendo la politica statunitense e stiamo discutendo la questione con la parte Usa, ma sappiamo che non è facile. Il nostro primo compito è proteggere le nostre banche dalle sanzioni", ha detto Hussein. Il ministro degli Esteri ha auspicato che l'Iraq possa raggiungere un accordo con i russi che protegga il sistema bancario iracheno dalle sanzioni imposte a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Il ministro degli Esteri iracheno si è recato negli Stati Uniti questa settimana per discutere i regolamenti imposti dalla Federal Reserve sulle transazioni monetarie internazionali da parte delle banche irachene e su come hanno avuto un impatto sull'economia irachena.(Res)