Ue: Meloni scrive a Sgarbi, “è stato Macron e non Zelensky a decidere formato”

- “Non è assolutamente vero che sia stato Zelensky a decidere il formato. È stato Macron, me lo ha detto Zelensky”. È il messaggio che il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha ricevuto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in diretta a “Stasera Italia” su Retequattro. “Credo che scrivendolo volesse che lo dicessi. La cosa che abbiamo sentito, che è stato Zelensky, non corrisponde al vero, è stato Macron che evidentemente vuole istaurare una battaglia che non ha significato perché noi siamo fondamentali nel rapporto con l’Ucraina per la fedeltà assoluta che ha dimostrato fin dal primo momento la Meloni”, ha aggiunto Sgarbi. (Rin)