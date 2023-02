Iraq: ministro Esteri, buoni rapporti con Iran e altri Paesi non vanno contro altri Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I buoni rapporti dell'Iraq con i paesi vicini e con altri paesi, in particolare l'Iran, non vanno contro altri Stati. Lo ha dichiarato il vice primo ministro e ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, durante l'evento Usip organizzato a Washington in occasione della sua visita negli Stati Uniti. Hussein ha sottolineato che l'Iraq considera prima di tutto la propria sicurezza, economica, politica e strategica e costruisce le sue relazioni con altri paesi sulla base di questi interessi. "Alla fine, è la politica interna che decide la politica estera", ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno. “Come governo, in primo luogo, stiamo stabilendo le nostre relazioni sulla base dell'interesse iracheno. La geografia gioca un ruolo nelle nostre relazioni, la storia gioca un ruolo, la cultura gioca un ruolo e i legami economici giocano un ruolo”, ha aggiunto. Hussein ha sottolineato che l'Iraq vuole avere buoni legami con la Turchia, l'Iran e tutti i Paesi vicini. Hussein ha anche sottolineato che non si può ignorare la Cina che è uno dei Paesi più potenti del mondo. “Le loro compagnie sono molto attive all'interno dell'Iraq. Il nostro rapporto commerciale con la Cina è di circa 20 miliardi di dollari", ha affermato, Hussein sottolineando come Pechino sia uno dei principali clienti del petrolio iracheno. "Siamo consapevoli delle tensioni tra Washington e l'Iran, ma abbiamo un rapporto molto forte con entrambi e non siamo contrari", ha affermato. “Stiamo dicendo a entrambe le parti che la tensione tra i due Paesi non è positiva per noi. Incoraggiamo entrambi a continuare il dialogo e a proseguire i negoziati e speriamo che ancora una volta riprenderanno i colloqui a Vienna sul nucleare iraniano”, ha affermato il ministro degli Esteri iracheno.(Res)