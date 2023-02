Turchia: vicepresidente Oktay, oltre un milione di persone ricoverati in rifugi temporanei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un milione e 50mila persone delle zone terremotate sono attualmente ospitate in rifugi temporanei dopo il duplice sisma con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras, avvenuto lo scorso 6 febbraio. Lo ha dichiarato il vicepresidente, Fuat Oktay, in una conferenza stampa, affermando che i due sismi sono il "disastro del secolo" per la Turchia. Nella conferenza stampa, Oktay ha affermato che 67 cittadini sono stati salvati vivi dalle macerie nelle ultime 24 ore. Il vicepresidente turco ha inoltre aggiunto che le scosse di assestamento continuano e finora ne sono state registrate 1.666. "State lontano dalle abitazioni fino a quando la valutazione dei danni non sarà effettuata”, ha affermato Oktay rivolto ai superstiti del terremoto.(Res)