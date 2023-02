Business news: Regno Unito, Britishvolt sarà acquistata da un'azienda australiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società emergente australiana Recharge Industries, che è di proprietà del fondo newyorkese Scale Facilitation Partners, ha stipulato un accordo per acquisire le attività di Britishvolt, l'azienda britannica produttrice di batterie agli ioni di litio per l'industria automobilistica. Sebbene al momento siano emersi pochi dettagli sull'acquisizione, Ernst Young - società di consulenza che ha supervisionato la vendita - ha reso noto che "il completamento dell'acquisizione dovrebbe avvenire entro i prossimi sette giorni". Britishvolt, che aveva progettato di costruire una fabbrica per produrre batterie per auto elettriche a Blyth, nel Northumberland, è stata messa in amministrazione controllata dopo aver finito i fondi. (Rel)