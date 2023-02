Business news: Spagna, Fcc esprime interesse per ampliamento terminal porto Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Fcc ha espresso l'interesse a rilevare i lavori del nuovo terminal container nell'ambito dell'ampliamento del porto di Valencia, un progetto che ora è in fase di stallo a causa di problemi ambientali, ma che prevede un investimento di circa 1,5 miliardi di euro tra fondi pubblici e privati. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", lo ha dichiarato il direttore generale di Fcc Spagna, José Antonio Madrazo, durante un colloquio organizzato da Executive Forum, con la partecipazione del presidente dell'autorità Porti dello Stato spagnola, Alvaro Rodriguez Dapena. Lo scorso dicembre, l'Autorità Portuale di Valencia ha approvato il progetto di costruzione di questo ampliamento, che prevede l'appalto di lavori per un valore di 542,7 milioni di euro, a cui si aggiunge un investimento di poco più di un miliardo di euro da parte del gruppo Msc, che gestirà il nuovo terminal. Al colloquio ha partecipato anche il presidente di Msc Spagna, Francisco Lorente, che si è rammaricato del fatto che la compagnia sia stata colpita dal ritardo di cinque anni nello sviluppo di questa infrastruttura sperando che possa essere inaugurata presto. (Spm)