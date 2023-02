Business news: Romania, commercio al dettaglio è cresciuto del 4,4 per cento annuo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania, il volume del commercio al dettaglio, esclusi autoveicoli e motocicli, è aumentato del 4,4 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. L'incremento è dovuto al commercio al dettaglio di carburanti nei negozi specializzati (+9,6 per cento), alle vendite di prodotti non alimentari (+4,5 per cento) e alle vendite di generi alimentari, bevande e tabacchi (+1,4 per cento). A dicembre 2022, rispetto al mese precedente, il commercio al dettaglio è aumentato del 7,5 per cento, mentre rispetto a dicembre 2021 ha registrato un incremento complessivo del 3,6 per cento. (Rob)