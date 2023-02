Lazio 2023: si chiude la campagna dei candidati, ora la parola passa agli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca poco al momento della verità. Nel Lazio la campagna elettorale è giunta ai titoli di coda. Domani silenzio elettorale e domenica e lunedì, 12 e 13 febbraio si aprono i seggi elettorali. Dopo una giornata frenetica, scandita da due ultimi confronti, i principali candidati alla presidenza della Regione Lazio - Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D'Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5s - hanno tagliato il traguardo. Ora sale l'attesa per il voto. Gli ultimi comizi di oggi hanno interessato solo D'Amato e Bianchi, visto che Rocca non ha invece optato per il tradizionale evento di fine campagna elettorale, considerando come conclusivo l'incontro di domenica scorsa, che si è svolto all'Auditorium della Conciliazione, con tutti i candidati è leader della coalizione di centrodestra, compresa il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. D’Amato si è giocato le ultime carte nella roccaforte della sinistra alla Garbatella. (segue) (Rer)