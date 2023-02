Lazio 2023: si chiude la campagna dei candidati, ora la parola passa agli elettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Insieme alle candidate e ai candidati della coalizione, ai leader regionali e dei principali partiti che lo sostengono e a una rappresentanza della società civile, sul palco sono saliti anche l’ex governatore Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ma non solo, a tirare la volata finale di D’Amato c'è stato anche il leader del Terzo Polo Carlo Calenda. Zingaretti ha definito quella delle regionali, una sfida di soli due concorrenti: "La scheda ha due voti. Uno per il consiglio e uno per il presidente. Faccio un appello. Ognuno scelga quello che vuole per il partito. Ma per il presidente bisogna dire la verità, la scelta e tra Rocca e D'Amato. Ed è meglio D'Amato". L'unico nome che può fermare la destra "che comprava le jeep con i soldi pubblici è Alessio D'Amato, perché non solo farà bene ma ha fatto bene", ha concluso Zingaretti. Alessio D'Amato "è una persona seria che ha lavorato bene durante la peggiore emergenza sanitaria di questo Paese - ha aggiunto Calenda -. Il candidato della destra Rocca non c'è, è latitante. C'è il faccione di Giorgia (Meloni, ndr) e il suo quadernino. Dietro Rocca c'è la peggiore classe dirigente di questo Paese e di questa regione". (segue) (Rer)