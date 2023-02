Lazio 2023: si chiude la campagna dei candidati, ora la parola passa agli elettori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A credere nella vittoria del centrosinistra anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha definito "D'Amato il migliore assessore d'Italia". Ci sono solo due voti possibili, "uno per Rocca per tornare indietro, con quella destra che ha portato la sanità ad un commissariamento e dall’altro quello per D’Amato, più bravo e competente", ha concluso il sindaco. Infine, tra gli applausi delle piazza, sul palco sale D'Amato per il suo comizio finale. Noi dobbiamo andare a vincere il 12 e il 13 febbraio, "dobbiamo vincere contro una destra antica, contro un mondo antico - ha detto D'Amato -. Rocca rappresenta un mondo antico che ha fatto tanto male a questa Regione e gli interessi della sanità privata. Noi vogliamo la sanità pubblica - ha aggiunto D'Amato -. Se qui, durante la pandemia, non abbiamo visto le bare di Bergamo è per il lavoro che abbiamo fatto: questo deve essere il modello che ci porta a vincere, quello di una Regione giusta. Andiamo a vincere e cambierà la narrazione. avremo un centrosinistra unito che batterà i populisti e i sovranisti che non sanno risolvere i problemi", ha concluso D'Amato. (segue) (Rer)