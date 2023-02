Lazio 2023: si chiude la campagna dei candidati, ora la parola passa agli elettori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversa la scelta del M5s che ha preferito chiudere la campagna elettorale per Donatella Bianchi al Cinema Aquila al Pigneto. A sostenerla, in questa ultima arringa, ci sono stati anche il leader del M5s Giuseppe Conte, insieme ai parlamentari, oltre ai vari consiglieri regionali e romani del movimento. “Abbiamo la candidata migliore, la più solida, competente, affidabile e coraggiosa - ha detto Conte -. Remiamo tutti per questo grande risultato: abbiamo una grande possibilità e noi la nostra candidata ce la teniamo stretta” nonostante “qualcuno cerchi di rispolverare il concetto di voto utile”, ha concluso Conte. “Mi sono candidata per fare la cosa giusta", ha sottolineato Bianchi. Coerenza e competenza, ha aggiunto, sono “gli ingredienti della nostra politica e del nostro programma” e certamente, dalle prossime elezioni, arriverà “un segnale importante di un nuovo modo di fare politica: noi siamo cittadini fra i cittadini. Diamo al Lazio un'aria nuova", ha concluso. Triplice fischio finale si attendono le urne e la parola passa agli elettori che decreteranno il successore di Zingaretti. (Rer)