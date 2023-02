Russia: ministero Giustizia aggiunge ex autore discorsi Putin al suo registro degli agenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia della Russia ha annunciato oggi in una nota di aver aggiunto, Abbas Gallyamov, ex autore dei discorsi del presidente Vladimir Putin al suo registro degli agenti stranieri, insieme a uno dei cantanti più famosi del Paese e un importante politico dell'opposizione fuggito all'estero. La legge russa richiede che le organizzazioni e gli individui determinati a aver ricevuto finanziamenti dall'estero si identifichino come "agenti stranieri", minando potenzialmente la loro credibilità e soffocando il dissenso. Il ministero della Giustizia ha affermato che Abbas Gallyamov "ha distribuito materiali creati da agenti stranieri a una cerchia illimitata di persone, si è espresso contro l'operazione militare speciale in Ucraina, e ha partecipato come esperto e rispondente a piattaforme informative fornite da strutture straniere". Gallyamov, che ha scritto discorsi per Putin durante il suo mandato come premier dal 2008 al 2012 è spesso citato dai media stranieri. Di recente ha attirato l'attenzione con un'apparizione all’emittente statunitense “Cnn”, in cui ha suggerito che Putin potrebbe affrontare un colpo di stato militare. Il ministero della Giustizia russo ha inoltre affermato di aver inserito nel registro anche la pop star Zemfira Ramazanova, sottolineando che “si era pubblicamente opposta alle azioni militari della Russia in Ucraina e aveva ricevuto fondi stranieri non specificati”. Anche Dmitry Gudkov, noto politico dell'opposizione prima di fuggire dalla Russia nel 2021, è stato designato come agente straniero.(Rum)