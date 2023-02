Usa: velivolo abbattuto in Alaska, Pentagono non può ancora confermare origine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono non è ancora riuscito a confermare l’origine dell’oggetto non identificato abbattuto poco fa nei cieli dell’Alaska, ma ulteriori informazioni saranno disponibili una volta che le autorità avranno recuperato e analizzato i detriti. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “La dimensione del velivolo era simile a quella di una piccola automobile quindi significativamente minore rispetto al pallone spia cinese abbattuto la settimana scorsa: alcuni aeromobili sono già stati mobilitati per iniziare il recupero dei detriti”, ha detto, aggiungendo che per abbattere il velivolo è stato utilizzato un caccia F-22. (Was)