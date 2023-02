Ucraina: media russi, drone di superficie ha colpito il ponte di Zatoka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone di superficie carico di esplosivo ha colpito il ponte di Zatoka, unica via che collega la Bessarabia al resto della regione di Odessa e, dunque, al resto dell'Ucraina. La notizia è stata diffusa dai media russi, tra cui il portale “Info24”. In precedenza, questo ponte è stato spesso oggetto di attacchi missilistici. La Bessarabia si trova a sud della Moldova, tra gli estuari dei fiumi Danubio e Dniestr. La distruzione del ponte di Zatoka da parte dei russi potrebbe, in teoria, indicare l'intenzione delle forze russe d'invadere la Bessarabia, per minacciare Odessa da sud-ovest, oltre che da est.(Rum)