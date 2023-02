Turchia: Uefa dona 200 mila euro a sostegno squadre soccorso sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Uefa ha donato 200.000 euro a sostegno delle squadre di soccorso impegnate in Turchia nel soccorrere le vittime del duplice sisma di magnitudo 7.8 e 7.6 che ha colpito il sud del Paese lo scorso 6 febbraio provocando oltre 20 mila morti. Lo riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”. La Turchia ospiterà la finale della Champions League a fine giugno. In precedenza, il presidente della Federcalcio turca, Mehmet Buyukeksi, aveva precedentemente annunciato che la Uefa avrebbe offerto circa 300.000 euro in segno di solidarietà. Per organizzare una raccolta nei giorni che precedono la finale del 10 giugno a Istanbul, la Federcalcio turca sta anche coordinando il lavoro tra le sue 55 associazioni membri per contribuire a un fondo di soccorso in caso di calamità. Le donazioni iniziali includevano 150.000 euro dalla Uefa e un totale di 50.000 euro per l'ente di beneficenza Uefa Foundation for Children per sostenere due organizzazioni che lavorano nell'area del disastro nel sud della Turchia e in Siria. Il prossimo 16 febbraio verrà disputata a Trabzon la partita dei playoff dell’Europa Conference League tra la squadra locale, il Trabzonspor, e il Basilea. I giocatori indosseranno fasce nere al braccio in segno di lutto per le vittime del sisma.(Res)