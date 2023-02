Ucraina: media, attacchi con droni nelle regioni di Kharkiv e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha condotto un attacco con droni Shahed di fabbricazione iraniana nella regione ucraina di Kharkiv. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, citando il comandante della guarnigione militare di Kharkiv, Serhii Melnyk. “Le nostre forze antiaeree stanno respingendo i droni nemici”, ha affermato Melnyk, precisando che l’attacco ha riguardato il distretto di Loziv. I sistemi di difesa antiaerea sono entrati in funzione anche nella regione di Kiev. Come riportato da “Ukrinform”, un'allerta aerea è stata annunciata in precedenza a Kiev e nella regione a causa di droni di tipo Shahed che si spostavano verso l’area.(Kiu)