Usa: pallone spia cinese, Pentagono ha trovato “quantitativo significativo” di detriti

- Le autorità statunitensi hanno recuperato “un quantitativo significativo” di materiali e detriti del pallone spia cinese abbattuto sabato scorso mentre sorvolava l’Oceano atlantico, dopo aver volato per diversi giorni sopra il territorio federale. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Lo sforzo per il recupero dei detriti sta continuando: i materiali vengono catalogati e analizzati sulla terraferma, e quanto abbiamo rinvenuto finora ci darà informazioni importanti sulla natura e sullo scopo del velivolo”, ha detto. (Was)