Turchia-Siria: bilancio vittime supera le 23mila vittime, Ankara diffonde foto dei morti non identificati

- Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria lo scorso 6 febbraio ha ormai superato i 23 mila morti, mentre diminuiscono le probabilità di trovare sopravvissuti sotto le macerie. In una conferenza stampa, il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha annunciato che il bilancio parziale delle vittime è salito a 20.213 morti e 80.052 feriti, aggiungendo: "Stiamo affrontando un difficile calvario e ci concentriamo sul salvataggio di coloro che sono intrappolati sotto le macerie". Koca ha proseguito: "Pubblicheremo le foto dei morti sconosciuti, e speriamo che qualcuno li identifichi". In Siria, i cosiddetti “caschi bianchi”, l’organizzazione di protezione civile che opera nelle zone terremotate non controllate dal regime di Damasco, ha annunciato che il bilancio delle vittime è salito a oltre 2.166 morti, portando il numero totale di deceduti in tutta la Siria a 3.553. In precedenza, il ministero della Salute siriano aveva annunciato che il numero dei morti era salito a 1.387.(Res)