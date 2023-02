Lombardia 2023: Majorino, destra lombarda ha lavorato per dividere il Paese non si azzardi a darmi lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La destra lombarda che ha lavorato in questi anni per dividere il paese e che ha prodotto una riforma dell’autonomia che penalizza le Regioni del Mezzogiorno non si azzardi a darmi lezioni di alcuna sorta. Si ricordano ancora certi cori razzisti contro i napoletani con protagonista Salvini. Noi siamo le forze che hanno sempre lavorato per unire il Paese e per rammendare le distanze sociali e le diseguaglianze territoriali. Loro di fatto per allargarle. Per questo è meglio che Fontana, Salvini e soci tacciano una volta per tutte”. Lo ha detto il candidato Presidente della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino in occasione dell’incontro di chiusura della campagna a Saronno, in provincia di Varese. (Com)